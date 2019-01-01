مانشستر سيتي يحدد سعر ساني لبايرن ميونخ

ما هو السعر المطلوب من مانشستر سيتي لبيع ساني؟

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المبلغ المطلوب للموافقة على بيع ليروي ساني إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

صحيفة "كيكر" أكدت وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بشأن ضم ساني.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لا يرغب في التخلي عن ساني خلال الصيف المقبل ويود استمراره.

وأوضحت أنّ اللاعب غاضب من قلة المشاركة ممكن قد يفتح الباب لرحيله خاصة وأنّ البافاري يبحث عن بديل لآرين روبن وكذلك فرانك ريبيري.

صاحب الـ 23 عامًا شارك في 47 مباراة خلال الموسم الجاري من بينها 30 لقاء أساسيًا مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا لـ 18 آخرى.

كومباني يودع مانشستر سيتي بهذه الكلمات😰 pic.twitter.com/YCUgf16dsW — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ السيتزنز حدد مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع ساني لبايرن ميونخ.

وكان أولي هونيس، رئيس البافاري، قد صرّح في وقت سابق أنّ الفريق الألماني لن يدفع أكثر من 80 مليون يورو في صفقة واحدة.

جدير بالذكر أنّ السيتزنز أصبح أول فريق يحقق الثلاثية المحلية في موسم واحد بانجلترا بعد الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والاتحاد.