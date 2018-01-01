مانشستر سيتي يتعاقد مع جوهرة الحراسة الأمريكية زاك ستيفن

مانشستر سيتي يخطف الحارس الشاب زاك ستيفن مقابل 10 مليون دولار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الحارس الأمريكي الشاب زاك ستيفن مقابل 10 مليون دولار، وذلك بعدما أنهى المفاوضات مع ناديه كولومبوس كرو على أن ينتقل اللاعب إلى النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد دخل في مفاوضات مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي منذ فترة قصيرة من أجل حسم صفقة الحارس الدولي الشاب، ونجح سريعًا في إنهاء المفاوضات والتعاقد معه.

وكان حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قد دخل على رادار نادي بريستول سيتي الإنجليزي في وقت سابق من الموسم الحالي، إلا أن الصفقة لم تتم. لأسباب لم يتم الإعلان عنها.

ولم تكن هذه هي التجربة الأولى للحارس الأمريكي في الملاعب الأوروبية، حيث سبق وأن مثل نادي فرايبورج الألماني خلال عام 2016، قبل أن ينتقل بعدها إلى الدوري الأمريكي.

وكان زاك ستيفن قد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2018 بعدما قدم موسمًا رائعًا رفقة فريقه، استحق على إثره هذه الجائزة.

يذكر أن مانشستر سيتي أصبح يمتلك ثلاث حراس على مستوى عالٍ، حيث أن ستيفن سينضم إلى كل من إيدرسون وكلاوديو برافو.