استفاد مانشستر سيتي على النحو الأمثل من هزيمة منافسه على اللقب أرسنال أمام آي إف سي بورنموث (1-2). وصنع فريق المدرب بيب غوارديولا الفارق أمام تشيلسي في شوط ثانٍ بالغ الفاعلية: 0-3. ولا يزال المتصدر أرسنال يتقدم بست نقاط على سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، كما أنه سيستقبل أرسنال في نهاية الأسبوع المقبل. ويتلقى تشيلسي هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ويبقى في المركز السادس.

لم يكن الشوط الأول مما يُكتب عنه كثيرًا. بدا كل من تشيلسي ومانشستر سيتي غير راغبين في الذهاب بكل قوتهم، وخصوصًا في تجنب المخاطرة. إضافة إلى ذلك، تمركز دفاع تشيلسي في العمق.

واجه مانشستر سيتي صعوبة لا بأس بها في صناعة فرص كبيرة، رغم أن ريان شرقي كان ينبغي عليه أن يفعل أكثر في فرصته. فمن على حافة منطقة الجزاء سدد الكرة في يدي روبرت سانشيز.

ثم بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بصورة رائعة، لكن إرلينغ براوت هالاند اصطدم بتدخل رائع من جوريل هاتو، كما رأى ريان شرقي تسديدته تُصد بصعوبة بالغة. ولم يطل انتظار الضيوف كثيرًا.

فكانت الفرصة التالية لسيتي ناجحة. أرسل شرقي كرة مقوسة بلمسة فنية على رأس نيكو أوريلي، الذي حولها برأسه بإتقان خلف سانشيز العاجز تمامًا: 0-1.

وبعد خمس دقائق كان شرقي أيضًا وراء الهدف الثاني 0-2. فقد مرر الفرنسي كرة ذكية بينية إلى مارك غويهي، الذي أنهاها كالمهاجم المتمرس في الزاوية البعيدة.

وفي عرضٍ متقن خلال الشوط الثاني، كان جيريمي دوكو التالي الذي أضاف بصمته. إذ انتزع البلجيكي الكرة من مويسيس كايسيدو المتعثر وسددها بسهولة إلى الشباك: 0-3.

حُسمت المباراة، ولم يبقَ سوى السؤال عن النتيجة النهائية. حصل الفريقان على بعض الفرص للتسجيل، لكن نتيجة 0-3 لن يطرأ عليها أي تغيير.

تيجاني رايندرز وناثان آكي لم يشاركا، بالمناسبة، ولو لدقيقة واحدة مع سيتي. هاتو، الذي ترك انطباعًا جيدًا إلى حدٍّ ما في قلب الدفاع، لعب المباراة كاملة.