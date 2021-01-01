مانشستر سيتي يتخطى وولفرهامبتون برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

انتصار جاء في الدقائق الأخيرة

نجح فريق مانشستر سيتي، في الخروج بانتصار كبير على حساب نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سيتي دخل اللقاء متمتعًا بانطلاقة مميزة على مستوى الدوري الإنجليزي، طامحًا في مواصلة ذلك من أجل حسم اللقب بشكل مبكر.

المدرب بيب جوارديولا دفع بالحارس إيدرسون، ومن أمامه جواو كانسيلو، كايل ووكر وروبن دياش وإيميريك لابورت.

وفي الوسط تواجد كيفين دي بروينه ورودري وبرناردو سيلفا، وفي الهجوم رياض محرز وجابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينج.

البداية كانت بسيطرة متوقعة من سيتي، تم ترجمتها في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بهدف ذاتي من لياندر ديندونكر، من عرضية متقنة لمحرز.

النجم الجزائري كان على أعتاب صناعة الهدف الثاني لفريقه، من كرة عرضية لعبها للابورت وأحرز منها الأخير الهدف الثاني، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

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الحارس روي باتريشيو لعب دور البطولة في بداية الشوط الثاني، بعدما أنقذ كرة خطيرة لمحرز من الجانب الأيمن.

كونر كودي تمكن من إعادة وولفرهامبتون للمباراة في الدقيقة 61، بعدما استغل عرضية زميله جواو موتينيو ليعلن التعادل للضيوف.

ستيرلينج كان على أعتاب تسجيل الثاني لسيتي في الدقيقة 76، ولكن الكرة مرت بأعجوبة بجوار القائم الأيسر لباتريشيو.

لحظة الحسم جاءت في الدقيقة 80، بعدما وصلت الكرة لجيسوس داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، ليسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض.

محرز قرر وضع بصمته مرة أخرى في الوقت بدل الضائع، ليسجل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 91 من عمر اللقاء.

الإثارة ظلت مستمرة حتى اللحظات الأخيرة، بتسجيل جيسوس الرابع من تسديدة أخرى داخل منطقة الجزاء ليخرج سيتي بـ3 نقاط جديدة وانتصار كاسح.

النتيجة ترفع رصيد سيتي إلى 66 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بالدوري بـ50 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون بالمركز الثاني عشر بـ34 نقطة.