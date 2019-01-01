مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يمثلان "خطرًا" على كرة القدم

من وجهة نظر رئيس الليجا

خرج رئيس الليجا خافيير تيباس بتصريحات نارية كعادته، وهذه المرة اختص الثنائي الثري مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وذلك لاعتقاده بأنهما يمثلان "خطرًا" على عالم كرة القدم.

وصّعد تيباس نبرة الهجوم على السيتيزينز والعملاق الباريسي، من باب أنهما يمولان من حكومة دول، في إشارة واضحة منه إلى أن النادي الإنجليزي تنفق عليه الحكومة الإماراتية، والفريق الباريسي يعتبر ممولاً من شركة قطر للاستثمار، التابعة للعائلة المالكة في الدوحة.

وقال تيباس لصحيفة "توتالي" الرياضية "الأندية الحكومية تعتبر ظاهرة جديدة وتشكل خطرًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، إنهم لا يعملون وفقًا للقواعد والقوانين، ويخاطرون بتعظيم ظاهرة تضخم أسعار اللاعبين في السوق"، واصفًا التمويل الضخم لكلا الناديين "منشطات مالية".

ما أجمل أن تحتفل بيوم ميلادك بهز شباك الخصوم، أليس كذلك يا جوميز؟ 🦁#الأهلي_الهلال #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/IXJuzvgNwM — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

ومن جديد، دعا الاتحاد الأوروبي والاتحادات المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك ليس فقط بالاكتفاء بإدانة الناديين في خرق قانون اليويفا للعب المالي النظيف، بل بوضع قوانين تُجبرهم وتلزمهم على الحد من الإنفاق الزائد عن الحد، وذلك في الوقت الذي يحقق فيه اليويفا مع السيتي وباريس بشأن انتهاك قانون اللعب المالي النظيف.

وختم "يجب على أصحاب القرارات في الدوريات الأوروبية التعامل بصرامة حفاظًا على مستقبل كرة القدم المحلية، وذلك بوضع ضوابط مالية أكثر صرامة لوقف تجاوز الأندية الحكومية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".