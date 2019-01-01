مانشستر سيتي يضع شرطًا خاصًا بمانشستر يونايتد في عقد انتقال دياز لريال مدريد

ما الذي أوجد مانشستر يونايتد في عقد انتقال دياز من السيتي للريال؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات انتقال براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي الشاب إلى ريال مدريد وشيكًا للغاية، بعدما أتم الطرفان الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وحاول السيتي كثيرًا إقناع دياز بتجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، لكن خوف اللاعب من عدم اللعب كثيرًا مع الفريق الأول جعله يرفض الأمر تمامًا ويتمسك بالرحيل للعاصمة الإسبانية.

وقد أفادت مصادرنا الخاصة أن الصفقة ستُكلف الريال ما يقرب من 15.5 مليون جنيه إسترليني بجانب 6.5 مكافآت خاصة بأداء دياز مع الفريق الإسباني، سواء عدد المباريات أو الأهداف، أو كذلك في حال تجديد عقده هناك.

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وقد تضمن الاتفاق كذلك إدراج بند في العقد يمنح النادي الإنجليزي نسبة 15% من عائد بيع دياز لنادٍ آخر، ونسبة 40% من عائد بيعه لمانشستر يونايتد تحديدًا.

وأوضح مراسلنا في السيتي أنه ورغم أن صاحب الـ18 عامًا يُعد أحد أبرز المواهب الواعدة في أكاديمية النادي إلا أن هناك حالة من الرضا داخل الفريق عن الصفقة خاصة من الجانب المالي، إذ ستصل إجمالية البيع مع المكافآت إلى ما يقرب 20 مليون جنيه إسترليني.

وقد نجح ريال مدريد في إقناع لاعب ملقة السابق أنه سيكون ضمن الفريق الأول للنادي هذا الموسم وقد يخوض معه مباراة كأس ملك إسبانيا أمام ليجانيس الأربعاء القادم، ومن ثم سيتم تقييم الوضع في الصيف وإن كان اللاعب سيواصل رحلته مع بطل أوروبا أو يُغادر معارًا لفريق آخر.