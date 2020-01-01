جوارديولا يحسم موقف دي بروينه من ديربي مانشستر

كشف أيضاً عن موقف الألماني ليروى ساني

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن موقف صانع ألعاب الفريق كيفن دي بروينه، من اللحاق بالديربي أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد.

دي بروينه غاب عن فوز سيتي على شيفيلد وينزداي هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، لتثار الشكوك حول لحاقه بديربي الأحد القادم في البريميرليج لشعوره بمشكلة في الظهر.

جوارديولا قال عن آخر تطورات إصابة البلجيكي:"هناك تحسن تدريجي في حالته، سيتدرب معنا غداً، ليس في حالته المثالية لكنه أفضل الآن".

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وأما عن ليروى ساني:"لن يشارك، يشعر بتطور كبير جداً، ولكنه ليس جاهزاً بنسبة 100%، بما سنراه في مواجهة أخرى مع فريق الشباب تحت 23 سنة".

الديربي:"أحب هذه المباريات، لأنها مناسبات خاصة لنا، الوضع مختلف هذا الموسم حيث نحاول اللعب من أجل التطور وليس المنافسة على اللقب، الموقف مغاير تماماً لهم حيث يسعون للتأهل لدوري الأبطال".

فشل رحيم سترلينج في التسجيل بـ16 مباراة أمام مانشستر يونايتد:"هذا يعني أنه الآن أصبح قريباً من هز شباكهم".

وعن فوز فريقه:"من الطبيعي أن الأمور تكون أسهل على صاحب الأرض، لا أعلم لماذا، الفوز صعب جداً أمام الفرق الكبيرة، ولكن هذا لا يعني أنه لن يحدث الأحد".

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وتابع:"لو دخلنا المباراة ونحن نعتقد أنها ليست هامة لنا بقدر أهميتها لهم سنخسر، لا أفكر في فارق أو مجموع النقاط قبل أي مواجهة أبداً".

فيروس كورونا:"نحاول العيش بطريقة طبيعية بقدر الإمكان، والأطباء يساعدونا بالشكل الكافي لأخذ الاحتياطات اللازمة".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ57 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول الأول بـ79 نقطة، بينما يأتي يونايتد خامساً بـ42 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن تشيلسي الرابع.