قبل موقعة الاتحاد - هل اكتمل مشروع توتنهام لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول؟

مواجهة نارية بين حامل لقب البريميرليج وصاحب المركز الرابع الموسم الماضي

تحدي جديد يخوضه توتنهام أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ربما يفوز به ويتفوق على العملاق المُسيطر على البريميرليج، ولكن ماذا عن التحدي الأكبر والفوز بالمسابقة نفسها؟

طفرة واضحة أحدثها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو مع سبيرز، ولكنها حتى الآن غير مكتملة، وينقصها الصعود على منصة البطولات.

الأرجنتيني اقترب لأقصى درجة ممكنة الموسم الماضي، بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره من ليفربول بهدفين نظيفين.

تكرار معجزة أياكس أمستردام والتأهل الدراماتيكي على حساب سيتي، وسقوط جميع الكبار، أمور قد لا تحدث مرة أخرى لتضع الفريق اللندني بهذا المكان.

وهو ما يضع طموح الدوري الإنجليزي هو الأقرب هذا الموسم، ولكن هل يمكن لتوتنهام تخطي جميع الكبار؟

انخفاض الطموحات

يمتلك توتنهام ميزة كبيرة في الوقت الحالي، نظراً لاكتمال مشروعه إلى حد كبير، واستقراره مع بوتشيتينو باستمراره مع الفريق لفترة طويلة.

الأمر الذي يمنحه أفضل كبيرة على بعض الفرق الأخرى المنافسة، أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال وكذلك تشيلسي.

البلوز بصفوف غير مكتملة مع المدرب الواعد فرانك لامبارد، وفريق به العديد من النواقص، طموحه لن يتخطى المنافسة على التأهل لدوري الأبطال.

الأمر ذاته لأرسنال ومدربه أوناي إيمري، رغم الإضافات المميزة للمدفعجية، يبقى الطموح واضحاً بمقعد بالأبطال، لحين إنهاء أزمته الأزلية في خط الدفاع.

الطموح ذاته لمانشستر يونايتد ومدربه أولي سولشار، ربما تنتهي مشكلة الدفاع، ولكن أزمات الوسط والهجوم بعد رحيل أندير هيريرا وروميلو لوكاكو.

الثلاثي يعاني من أزمة عدم اكتمال ملامح مشاريعهم بشكل كامل، لأسباب فنية واضحة، عكس توتنهام الذي ينعم باستقرار كبير مع بوتشيتينو، مما يجعله الأقرب بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ميركاتو الريدز

ظن الكثيرون بعد نهاية الموسم الماضي، وفوز ليفربول بدوري الأبطال، أن يورجن كلوب سيواصل الإنفاق على تدعيم صفوف فريقه، نظراً للحالة المادية الجيدة للنادي.

الريدز احتاجوا سد العديد من النواقص، أهمها لاعب خط وسط مبدع، ومدافع آخر بجوار العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك، واستغلال حالة النادي القادرة على جذب أي نجم مهما كان حجمه.

ومع ذلك مر سوق الانتقالات صادماً مكتفياً بصفقات جاء أبرزها الحارس الإسباني أدريان، لتعويض رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه.

الحالة التي ظهر بها دفاع ليفربول مع افتتاح الموسم، وتخلي النادي عن فكرة الاقتراب من مانشستر سيتي من أجل حلم البريميرليج، جميعها أمور تصب في صالح توتنهام، ولكن ماذا عن سبيرز نفسهم بعيداً عن المنافسين؟

سوق انتقالات جيد

تخلى توتنهام عن كيران تريبييه كصفقة البيع الأبرز بميركاتو النادي، بالإضافة لكل من ماركوس يورنتي وفينسنت يانسن وميشيل فورم.

وعلى الجانب الآخر تمكن من ضم الصفقة الأغلى في تاريخه بضم تانجي ندومبيلي بـ54 مليون إسترليني، وريان سيسينيون وجيوفاني لو سيلسو.

التدعيمات تتركز في خط الوسط، وإن كان سيسينيون يجيد اللعب بمركز الجناح، ولكنها تحل أزمة كبيرة للفريق لسنوات طويلة.

المشكلة الأكثر وضوحاً هي عدم تدعيم خط الدفاع لسبيرز، وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل البلجيكي توبي ألدرفيرلد.

أزمة أخرى يواجهها بوتشيتينو مع اقتراب رحيل كريستيان إريكسن، أحد العناصر الهامة جداً لخطط وأسلوب المدرب الأرجنتيني.

هل تعاقد مع لو سيلسو لهذا السبب؟ هل يمكن لمواطنه سد الفراغ الذي قد يتركه الدنماركي، خاصة بعد أرقامه المذهلة مع ريال بيتيس؟

أسئلة سيحتاج الأرجنتيني للإجابة عليها، وتمثل نقطة مفصلية في إمكانية نجاح توتنهام هذ الموسم بحالة رحيل إريكسن.

فريق الرجل الواحد

بالطبع هاري كين هو ذلك الرجل، ولكن هل يكفي المهاجم الإنجليزي الأول لقيادة توتنهام نحو منصة البطولات؟

لو نظرنا لليفربول سنجد محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ثلاثي يستطيع صناعة الفارق في جميع المواقف الصعبة، لو اختفى أحدهم ستجد الآخر.

مانشستر سيتي أيضاً وحتى مع إصابة ساني، لديه جابريل خيسوس، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج، رياض محرز وبرناردو سيلفا؟

هل يمتلك توتنهام نفس القوة؟ ربما تألق سون هيونج مين بشكل لافت الموسم الماضي، لكن ربما احتاج توتنهام لإسم أكبر من الكوري الجنوبي، لاسيما لافتقاد البرازيلي لوكاس مورا للاستمرارية.

ويفسر ذلك إصرار بوتشيتينو على ضم باولو ديبالا في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات في إنجلترا، لإدراكه التام لما يحتاجه فريقه لمجاراة قطبي البريميرليج.

ثلاثية ديلي ألي وكين وسون لم تجلب لتوتنهام أي بطولة، فهل يفعلوها هذه المرة؟ أم يؤدي الفشل في صفقة ديبالا أو نجم آخر من حجمه لموسم آخر لسبيرز بعيداً عن الألقاب؟