شيلفي: الآن ربما أصبحت بطلاً في ليفربول

خدمة كبيرة يقدمها نجم الماكبايز لفريقه السابق

يعتقد جونجو شيلفي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، أنه أصبح بطلاً لفريقه السابق ليفربول، بعد التسجيل في شباك مانشستر سيتي بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

سيتي كان متقدماً بهدفين مقابل هدف قبل الدقيقة 88، حيث أحرز له رحيم سترلينج وكيفن دي بروينه، بينما جاء هدف الماكبايز الوحيد لويترو فيميلز الظهير الأيسر.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو انتصار جديد لسيتي، يجعله يقترب من منافسه ليفربول على الصدارة، أحرز شيلفي هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض.

وقال اللاعب بعد المباراة:"أعتقد أننا استحقينا التعادل، حاولوا الحفاظ على الكرة بأقصى شكل ممكن ولكن نجحنا في العودة لتخطي ما حدث الإثنين الماضي".

وأضاف:"أظهرنا شخصية كبيرة جداً بهذه النقطة الثمينة والمستحقة أمام خصم صعب مثل مانشستر سيتي".

وتابع:"الآن ربما يعتبروني بطلاً في ليفربول، ولكن النقطة مفيدة لنا بكل الأحوال لتحسين موقعنا الحالي بجدول الدوري".

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يذكر أن التعادل وضع مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ29 نقطة، مُهدداً بالتراجع للمركز الرابع، في حالة فوز ليستر سيتي بنفس الجولة.

وأما في حالة فوز ليفربول على برايتون، سيتسع الفارق مع سيتي إلى 11 نقطة كاملة، بينما يأتي نيوكاسل بالمركز الثالث عشر بـ16 نقطة.