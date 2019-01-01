ليستر يحذر مانشستر يونايتد من محاولة ضم ماديسون

نجوم ليستر ليسوا للبيع في الميركاتو الشتوي

وجه بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، رسالة قوية لجميع الأندية الراغبة في ضم لاعبيه بيناير القادم، مؤكداً رفضه التام للتخلي عن أي من نجومه بمنتصف الموسم.

ليستر يمر بفترة مميزة مع المدرب الإيرلندي، مما جذب الأنظار للعديد من لاعبي الفريق، بعد المستوى المذهل الذي ظهروا به في الفترة الأخيرة.

جيمس ماديسون صانع ألعاب الفريق، يلقى اهتماماً كبيراً من مانشستر يونايتد، وكذلك سيتي الذي يلاحق الظهير بن تشيلويل بالمنافسة مع الشياطين الحمر.

رودجرز علق على هذه الأنباء قائلاً:"أعتقد أنكم لو تحدثتم لإدارة ليستر ستسمعون نفس الرسالة، لا يوجد لدينا أي استعداد لبيع نجوم الفريق".

وأضاف:"أتحدث مع الجميع بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، واتفقنا معاً للحفاظ على المجموعة الحالية لما بعد يناير القادم".

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وتابع:"لدينا عناصر مميزة بالفريق نريد الحفاظ عليها بل تطويرها أيضاً، ولو أتيحت لنا فرصة التعاقد مع لاعبين آخرين سنقوم بذلك، بحالة توافرهم بالسعر المناسب".

يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج، وفي رصيده 38 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 جولة.