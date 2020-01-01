"مانشستر سيتي لديه فوبيا من ليفربول وسببها مدربهم"

الموسم قد ينتهي وجوارديولا خارج قلعة مانشستر سيتي

يعتقد جون ألدريج، لاعب ليفربول السابق، أن مانشستر سيتي لديه فوبيا من ليفربول، ومصدرها بيب جوارديولا مدرب سيتي.

وقال مهاجم ليفربول السابق في تصريحات صحفية: "أعتقد أن جوارديولا لديه فوبيا من ليفربول، خاصة عند ظهوره في فيلم وثائقي يقول فيه إنه قلق من إيقاف الفريق".

وواصل: "كان هذا الموسم الذي حصلوا فيه على لقب الدوري بـ 100 نقطة، ولكننا أخرجناهم من دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف لهدف".

المزيد من الفرق

وأكمل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا قد ينقذ الموسم الحالي لجوارديولا، ولكن يبدو هذا بعيد المنال، يبدو أن مانشستر سيتي لديها فوبيا من ليفربول ومصدرها مدربهم".

وتابع: "لديهم فرصة في كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد، ولكن إذا خرجوا من دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن الموسم قد ينتهي برحيل جوارديولا".

الكشف عن كواليس اجتماع جوارديولا بلاعبي مانشستر سيتي عقب خسارة توتنهام

وسيلعب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن تكون مباراة الذهاب يوم 26 فبراير الجاري، بينما مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في 17 مارس.

ويتصدر حالياً ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.