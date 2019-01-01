مانشستر سيتي يضع اللمسات الأخيرة لصفقة "كانسيلو - دانيلو"

الصفقة تدخل في مراحلها الأخيرة

اقترب نادي مانشستر سيتي، من حسم التعاقد مع جواو كانسيلو مدافع يوفنتوس، قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سيتي يسعى لضم الظهير البرتغالي هذا الصيف، لرغبة المدرب بيب جوارديولا في تدعيم دفاعه استعداداً للموسم الجديد.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن الصفقة الآن دخلت في مراحلها الأخيرة.

النادي الإنجليزي سيقوم بدفع 35 مليون يورو، نظير الحصول على خدمات الدولي البرتغالي.

وعلى الجانب الآخر سينضم البرازيلي دانيلو لاعب مانشستر سيتي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مباشرة.

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ويرحل بذلك صاحب الـ25 عاماً عن يوفنتوس، بعد موسم واحد من انضمامه، رغم تألقه مع الفريق الموسم الماضي.

وفي حالة إتمام الصفقة سيعتبر كانسيلو هو ثالث صفقات سيتي، بعد خوزيه أنجيلينيو ظهير أيندهوفن، ورودري المنضم من أتلتيكو مدريد.