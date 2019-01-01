ستيرلينج: يجب على المجتمع محاربة العنصرية بشكل أفضل من الحالي

لاعب المنتخب الإنجليزي يطلب وضع حداً للإساءة العنصرية في كرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد رحيم ستيرلينج، لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي، أنه يجب على المجتمع محاربة العنصرية بشكل أفضل من الموجود حالياً لإيقافها.

وتعرض بعض لاعبي كرة القدم، إلى هجوم من بعض الجماهير، سواء في إنجلترا مثل تامي إبراهام لاعب تشيلسي، وبوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أو في إيطاليا مثل لوكاكو مهاجم إنتر.

وقال ستيرلينج، في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "نحن في عام 2019، وما زلنا نتحدث عن العنصرية، لا أستطيع قول إنني أمتلك الطريقة لإيقافه، ولكن كمجتمع نحتاج إلى تخفيف هذا الأمر".

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وتابع: "يجب على الأشخاص العنصريين، استيعاب أننا في مرحلة جديدة وهناك من يقف في مواجهتهم".

وواصل: "نحن بحاجة إلى تنمية فكرنا، وندرك أن الجميع بشر ولديه مشاعر، إن الموضوع حساس ويجب علينا فعل ما هو أفضل ونقدر بعضنا البعض أكثر".