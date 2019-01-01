محرز: سأكون جاهزًا في أي وقت يطلبني جوارديولا

رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أنه لا يعارض قرارات بيب جوارديولا بتواجده أساسيًا أو احتياطيًا في تشكيلة بطل البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الجزائري رياض محرز أنه سيكون دائمًا في أفضل حالاته من أجل المشاركة مع مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن المنافسة في الفريق صعبة للغاية، وهو ما يجعل من مشاركته غير مضمونة طوال الوقت.

وقال محرز: "هذا جزء من كرة القدم لقد لعب الفريق أربع لقاءات خضت لقاءين منهما، هذا أمرًا طبيعيًا وحدوثه وارد".

مراهق مانشستر سيتي يرد بطريقة غير مبشرة على جوارديولا

وأضاف: "سأكون متواجدًا طوال الوقت في انتظار قرار المدير الفني للفريق وسأعمل بكل ما لدي من قوة من أجل التواجد في أفضل حالاتي".

وكان محرز قد تألق بشكل واضح في كل مشاركاته مع مانشستر سيتي هذا الموسم مما دفع الجميع للتساؤل حول سبب عدم تواجده بشكل أساسي ومستمر مع الفريق.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي كان قد خرج في تصريحات صحفية سابقة وأكد أن عدم مشاركة محرز في مواجهتي الجولة الثانية والثالثة من البريميرليج كان ظالمًا له.