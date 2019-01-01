جوارديولا: سأظل مؤيداً لتقنية الفيديو والآن يجب التركيز على البريميرليج

انتصار كبير ومهم لمانشستر سيتي في توقيت صعب على النادي الإنجليزي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على شعوره بالسعادة بفوز فريقه 4/1 على دينامو زغرب، بالجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سيتي خاض اللقاء بعد سلسلة من النتائج المتخبطة على المستوى المحلي، كان آخرها الخسارة في الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2/1 في الدوري الإنجليزي.

جابرييل جيسوس نجح في تسجيل ثلاثية بشباك الفريق الكرواتي، بينما سجل فيل فودين هدفاً آخر، وأحرز دانييل أولمو هدف دينامو الوحيد.

جوارديولا قال بعد المباراة:"لم نلعب من أجل النقاط، خضنا اللقاء وحاولنا الفوز لأنفسنا لإنهاء دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة، بدون إصابات أو بطاقات صفراء، 75 دقيقة جيدة والآن علينا التركيز على البريميرليج".

وأضاف:"البطولة مجنونة جداً، أتالانتا لم يمتلك أي نقطة بعد 3 مباريات والآن هم في المركز الثاني، نتمنى العودة للمسابقة بصورة جيدة في فبراير عندما نلعب أمام أفضل الفرق في أوروبا".

مستوى فودين:"هو لاعب يريد الاقتراب دائماً من منطقة الجزاء، لديه الكثير ليتعلمه ولكنه يتمتع بخطورة كبيرة، ويمتلك مستقبل مبهر مثل ماسون ماونت في تشيلسي".

عودة ميندي:"لعب المباراة الأفضل له هذا الموسم، على الجميع القتال من أجل الحصول على مركز أساسي بالفريق، نحن نعرف جودته وندرك قيمته لنا".

الجدل المثار حول الهدف الأول:"رياض محرز لم يشاهد لاعبهم وهو على الأرض، مازلت من أشد المؤيدين لتقنية الفيديو وسأظل على موقفي".

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الوصول للهدف رقم 500 مع سيتي:"سجلنا عدداً كبيراً من الأهداف ولم نستقبل الكثير، 4 سنوات مميزة قضيتها مع النادي وحظيت خلالها بالعديد من اللحظات الممتعة".

هاتريك جيسوس:"أتمنى أن يساعده في المستقبل ويجعله في حالة مزاجية جيدة، لأنه من اللاعبين المحاربين ويساعدنا على جميع النواحي سواء دفاعية أو هجومية".

يذكر أن الفوز عزز موقع سيتي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة بـ14 نقطة، يليه أتالانتا 7 ثم شاختار دونيستيك 6 ودينامو زغرب 5 نقاط.