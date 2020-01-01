جيسوس: تسجيلي في إيفرتون مجرد صدفة

انتصار هام لمانشستر سيتي في سباق العودة للمنافسة

يعتقد جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، استمرار سجله التهديفي الجيد أمام إيفرتون مجرد صدفة لا أكثر، بعدما ساهم في فوز جديد لفريقه على حساب التوفيز بالدوري الإنجليزي.

سيتي نجح في انتزاع 3 نقاط ثمينة بتحقيق الفوز 2/1 على التوفيز، حيث سجل جيسوس ثنائية فريقه، مقابل هدف وحيد للضيوف أحرزه ريتشارليسون.

وبذلك تمكن جيسوس من مواصلة سجله التهديفي المميز بزيارة الشباك 8 مرات في آخر 8 مباريات له مع سيتي بشكل عام، وبالتسجيل أيضاً للمرة الخامسة على التوالي ضد إيفرتون.

وقال المهاجم البرازيلي بعد المباراة:"أعتقد أن تسجيلي المستمر أمام إيفرتون مجرد صدفة لا أكثر، سعيد بهذا الانتصار الذي استحقه الفريق بعد الفرص الكثيرة التي صنعناها".

وأضاف:"هم يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين، الهدف الأول لم يكن كافياً لذلك حاولنا تعزيز النتيجة لتفادي أي سيناريو مفاجيء".

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وعن جدول المباريات:"لا أشعر بالتعب أو الإرهاق، غبت عن مواجهة ولفرهامبتون بسبب الإعياء، الأمر يبدو صعباً بشكل عام لحاجتنا المستمرة للراحة قبل كل مباراة".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بفارق نقطة عن ليستر الثاني، و11 نقطة عن ليفربول الذي يلعب غداً ضد شيفيلد يونايتد.