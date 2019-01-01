جوارديولا يواصل الدفاع عن سيلفا ويعلق على أزمة الدفاع

قبل مواجهة إيفرتون بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن لاعبه برناردو سيلفا، في واقعة العنصرية تجاه زميله بنجامين ميندي.

سيلفا قام مؤخراً بنشر صورة لميندي وبجانبه صورة كارتونية لطفل أسود البشرة، وشبه الثنائي ببعضهما البعض، وهو ما أثار حملة من الهجوم على البرتغالي ليقوم بإزالتها.

جوارديولا رد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إيفرتون القادمة بالدوري الإنجليزي، لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالقضية.

وقال الإسباني:"لو ظن الناس أن هذه طبيعة برناردو فهم مخطئين تماماً، هم يحكمون عليه بسبب مزحة ولكني تعاملت معه 3 سنوات وأعرفه جيداً".

وأضاف:"ميندي أو أي شخص آخر بمثابة الأخ لباقي لاعبي الفريق بشكل عام، وسيلفا يعتبر من الأصدقاء المقربين له والأمر كان مزحة لا أكثر".

وأما عن حصول جابريل خيسوس على فرصته:"يمتلك موهبة استثنائية، أحترمه بشكل كبير جداً وأعلم برغبته في اللعب خاصة وأنه المهاجم الأساسي للبرازيل، ربما هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك عقلية اللعب بأفضل مستوى له في كل الحالات".

أزمة المدافعين:"الآن لدينا جارسيا وهاروود بيليز، تدربا معنا وسنحاول الاستفادة منهما الفترة القادمة".

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مواجهة إيفرتون:"فريق رائع جداً ومدرب مميز، واحد من أصعب الفرق التي يمكن مواجهتها ولكن نحن على أتم الاستعداد".

يذكر أن سيتي يخوض مباراة إيفرتون، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ13 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.