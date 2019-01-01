مانشستر سيتي: جوارديولا مستمر معنا وأنباء انضمامه ليوفنتوس كاذبة

ألبرتو جالاسي عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي يؤكد على بقاء بيب جوارديولا مع الفريق لأطول وقت ممكن وينفي أنباء انضمامه ليوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى ألبرتو جالاسي عضو مجلس إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن يكون المدير الفني للفريق بيب جوارديولا يتفاوض مع يوفنتوس من أجل الانضمام لهم في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها جالاسي لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن جوارديولا ملتزم بتعاقده مع مانشستر سيتي.

🏆 الفائزون بالدوريات الخمس الكبرى موسم 17-18:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 يوفنتوس

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇩🇪 بايرن ميونيخ



🏆 الفائزون بالدوريات الخمس الكبرى موسم 18-19:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 يوفنتوس

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇩🇪 بايرن ميونيخ



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وقال جالاسي: "كعضو في مانشستر سيتي أشعر بالمفاجأة بشأن تلك الأحاديث، بيب جوارديولا هو المدير الفني لنا، ويريد أن يبقى معنا، لا أفهم كيف لا يمكنكم أن تستمعوا لما قاله من قبل".

وأضاف: "أول ما يفعله أي نادي في مثل تلك الحالات أنه يتصل بالنادي الآخر، ومانشستر سيتي ليس لديه أي علم بمثل تلك المحادثات، كل تلك القصص مختلقه، بيب جوارديولا سيبقى معنا ولا يريد مغادرة الفريق".

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واختتم: "أعرف نيدفيد منذ فترة طويلة وتحدثت معه عبر واتساب حول ذلك الأمر وضحكنا كثيرًا، أنا متأسف من أجل جماهير يوفنتوس لكن عليكم أن تجدوا مدربًا آخر".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية المنتشرة في الساعات الأخيرة كانت قد أكدت على وجود مفاوضات بين يوفنتوس وجواريويلا لتدريب الفريق.