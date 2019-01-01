جوارديولا يسجل تدريبات مانشستر سيتي بالطائرات

بيب جوارديولا يستخدم الطائرات من أجل تسجيل تدريبات مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لجأ لطريقة جديدة في مراقبة لاعبيه خلال تدريبات الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر مصدر خاص بصحيفة "صن" داخل النادي الإنجليزي، وأكد أن بيب استلهم الفكرة من حديث مع أحد أعضاء فريق عمله.

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وقال المصدر: "بيب لديه عين مذهلة ترى التفاصيل دومًا تبحث عن طرق من أجل تطوير كل شيء من حوله، هو وفريق عمله كانوا يعانون من أجل البحث عن أفكار جديدة".

وأضاف: "شخص ما تحدث عن فكرة الطائرات بدون طيار، وأدركوا أنها طريقة عظيمة لتسجيل تدريبات الفريق وإظهار تحركاتهم، هذا سيساعد في التشكيلات واللعب في مساحات بعينها".

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وطالب جوارديولا طاقم العمل الخاص به بدراسة كيفية استخدام الطائرات بدون طيار عن بعد من أجل استخدامها فورًا في تدريبات الفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ 54.