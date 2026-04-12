يبقى مانشستر سيتي عامًا بعد عام ركيزة ثابتة في كرة القدم العالمية على أعلى مستوى. لكن من يرغب في متابعة مباريات السيتيزينز بالكامل لن يتمكن من الاكتفاء بخدمة بث واحدة فقط. فبحسب المسابقة تُطبَّق حزم حقوق مختلفة — وبالتالي أيضًا مزوّدون مختلفون.

يمكنكم الاطلاع أدناه على نظرة عامة حول القنوات ذات الصلة بسيتي.

مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات السيتيزينز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

Getty Images

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس الرابطة (كاراباو): النقل على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky. تعرض القناة المدفوعة جميع المباريات مباشرة، إما كمباراة منفردة أو ضمن تغطية كونفرنس. ومن خلال WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم أيضًا متابعة مباريات مانشستر سيتي عبر البث المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، ضمنت Sky ابتداءً من موسم 2025/26 حقوق دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكذلك كأس كاراباو. وبذلك ستُعرض أيضًا أي مشاركات محتملة لسيتي في كأس الرابطة ومواجهات الفرق من الدرجات الأدنى مباشرةً على Sky.

كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) العريق وكذلك درع المجتمع (FA Community Shield) يمكن مشاهدتهما في ألمانيا حصريًا على DAZN. وقد ضمنّت خدمة البث الحقوق لعدة سنوات وتنقل جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا تتوزع عمليات البث على عدة منصات. تُعرض غالبية مباريات مانشستر سيتي مباشرة عبر DAZN. غير أنه في كل جولة تُعرض مباراة قمة واحدة يوم الثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث أيضًا تغيير أكبر: إذ سيدخل مزوّد البث الجديد Paramount+ في نقل دوري الأبطال ويتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. يمكنكم الاطلاع على جميع تفاصيل حزمة الحقوق الجديدة هنا.

وإذا بلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية، فستُبث – كما جرت العادة – أيضًا عبر التلفزيون المجاني. في هذه الحالة تُعد ZDF الوجهة الأولى.

دليل تلفزيوني لمانشستر سيتي: نبذة تعريفية عن النادي