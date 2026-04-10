يبقى مانشستر سيتي عامًا بعد عام علامة ثابتة في كرة القدم العالمية على أعلى مستوى. لكن من يريد متابعة مباريات «السماويين» كاملةً، فلن يكتفي بخدمة بث واحدة فقط. فبحسب المسابقة تُطبَّق حزم حقوق مختلفة — وبالتالي مزوّدون مختلفون أيضًا.

يمكنكم العثور على نظرة عامة على القنوات ذات الصلة بسيتي أدناه.

مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات السماويين مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

Getty Images

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس كاراباو: النقل على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky. تعرض القناة المدفوعة جميع المباريات مباشرة، إما كمباراة منفردة أو ضمن بث المؤتمر. عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم أيضًا متابعة مباريات مانشستر سيتي عبر البث المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، ضمن Sky اعتبارًا من موسم 2025/26 حقوق دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكذلك كأس كاراباو. وبذلك تُبث أيضًا مباشرة على سكاي المشاركات المحتملة لسيتي في كأس الرابطة وكذلك المواجهات مع فرق من درجات أدنى.

يمكن مشاهدة كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) وكذلك درع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا حصريًا على DAZN. وقد ضمنَت خدمة البث الحقوق لعدة سنوات وتنقل جميع المباريات ذات الصلة مباشرة.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا تتوزع حقوق البث عبر عدة منصات. تُنقل غالبية مباريات مانشستر سيتي مباشرةً على DAZN. لكن في كل جولة تُعرض مباراة القمة يوم الثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

واعتبارًا من موسم 2027/28 سيشهد الأمر أيضًا تغييرًا أكبر: إذ سيدخل مزود البث الجديد Paramount+ في نقل دوري الأبطال ويتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. يمكنكم العثور على جميع التفاصيل حول باقة الحقوق الجديدة هنا.

وإذا بلغ مانشستر سيتي النهائي، فسيُبث هذا – كالمعتاد – أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة يُعد ZDF الوجهة الأولى.

البث النصي المباشر من SPOX

وبدلاً من ذلك يمكنكم أيضًا زيارتنا، حيث نقدم متابعة نصية مباشرة لمباريات مختارة للسماويين – مثلًا في دوري أبطال أوروبا – بشكل حي وبالكامل. ما عليكم سوى الدخول إلى صفحتنا الرئيسية في أيام المباريات، حيث ستُدرج المتابعات عادةً قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

دليل التلفزيون لمانشستر سيتي: نبذة عن النادي