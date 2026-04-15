مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات السماويين مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

يبقى مانشستر سيتي عامًا بعد عام نقطة ثابتة في كرة القدم الدولية على أعلى مستوى. لكن من يريد متابعة مباريات السماويين بالكامل، فلن يكتفي بخدمة بث واحدة. فبحسب المسابقة تُطبَّق حزم حقوق مختلفة – وبالتالي أيضًا مزوّدون مختلفون.

يمكنكم العثور على نظرة عامة أدناه حول القنوات ذات الصلة بسيتي.

مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات السماويين مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس كاراباو: النقل على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky. تعرض قناة التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة، إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد. عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم أيضًا متابعة مواجهات مانشستر سيتي عبر البث المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت Sky ابتداءً من موسم 2025/26 أيضًا على حقوق English Football League (EFL) وكذلك Carabao Cup. وبذلك تُعرض أيضًا مباشرة على سكاي احتمالات مشاركات سيتي في كأس الرابطة وفي المواجهات مع فرق من درجات أدنى.

كأس FA Cup العريق وكذلك FA Community Shield يمكن مشاهدتهما في ألمانيا حصريًا على DAZN. وقد ضمنَت خدمة البث الحقوق لعدة سنوات وتنقل جميع المباريات ذات الصلة مباشرة.

في دوري أبطال أوروبا تتوزع عملية البث على عدة منصات. تُعرض غالبية مباريات مانشستر سيتي مباشرة على DAZN. ومع ذلك، تُعرض في كل يوم مباريات مباراة قمة واحدة يوم الثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 يلوح أيضًا تغيير أكبر: مزود البث الجديد Paramount+ سيدخل حينها في بث دوري أبطال أوروبا ويتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. جميع التفاصيل حول حزمة الحقوق الجديدة تجدونها هنا.

إذا وصل مانشستر سيتي إلى النهائي، فسيُبث هذا – كما جرت العادة – أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة يكون ZDF هو العنوان الأول.

مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات سكاي بلوز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟



دليل التلفزيون لمانشستر سيتي: النادي في بطاقة تعريف

التأسيس 1880 ألقاب الدوري الإنجليزي 10 انتصارات كأس الاتحاد الإنجليزي 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا 1 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Joe Corrigan (574 مباراة رسمية)

