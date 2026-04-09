تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات السيتيزنز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

هنا ستتعرفون على الأماكن التي يمكنكم فيها مشاهدة مانشستر سيتي مباشرة وبالألوان في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ومسابقات الكؤوس المحلية.

يظل مانشستر سيتي عامًا بعد عام عنصرًا ثابتًا في كرة القدم العالمية على أعلى مستوى. لكن من يريد متابعة مباريات «السماويين» بالكامل، فلن يكتفي بخدمة بث واحدة. فبحسب البطولة تُطبَّق حزم حقوق مختلفة — وبالتالي مزودون مختلفون أيضًا. 

يمكنكم العثور على نظرة عامة على القنوات ذات الصلة بسيتي أدناه.

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس الرابطة (كاراباو): النقل على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky. تعرض القناة المدفوعة جميع المباريات مباشرة، إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتزامن. ومن خلال WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مواجهات مانشستر سيتي أيضًا عبر البث المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، ضمن Sky ابتداءً من موسم 2025/26 أيضًا حقوق English Football League (EFL) وكذلك Carabao Cup. وبذلك ستُعرض أيضًا أي مشاركات محتملة لسيتي في كأس الرابطة ومبارياته أمام فرق من درجات أدنى مباشرة على سكاي.

تُعرض بطولة FA Cup العريقة وكذلك FA Community Shield في ألمانيا حصريًا على DAZN. وقد ضمنَت خدمة البث الحقوق لعدة سنوات وتنقل جميع المباريات المهمة مباشرة.

في دوري أبطال أوروبا، تتوزع حقوق البث على عدة منصات. تُعرض غالبية مباريات مانشستر سيتي مباشرة عبر DAZN. لكن في كل جولة توجد مباراة قمة واحدة يوم الثلاثاء تُعرض حصريًا على Amazon Prime Video.

واعتبارًا من موسم 2027/28، يلوح في الأفق تغيير أكبر أيضًا: إذ يدخل مزود البث الجديد Paramount+ عندها في نقل دوري الأبطال ويتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. يمكنكم العثور على جميع التفاصيل حول حزمة الحقوق الجديدة هنا.

وإذا بلغ مانشستر سيتي النهائي، فسيتم نقله – كالمعتاد – أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة، تُعد ZDF الوجهة الأولى.

وبدلاً من ذلك يمكنكم أيضًا زيارتنا، إذ نقدم تغطية لحظية لمباريات مختارة للسكاي بلوز – مثلًا في دوري أبطال أوروبا – مباشرة وبالكامل. ما عليكم سوى زيارة صفحتنا الرئيسية في أيام المباريات، حيث ستُدرج التغطيات عادة قبل ساعة تقريبًا من صافرة البداية. 

دليل تلفزيوني لمانشستر سيتي: النادي في بطاقة تعريف

تأسيس1880
ألقاب الدوري الإنجليزي10
ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي7
ألقاب دوري أبطال أوروبا1
أكثر اللاعبين مشاركةجو كوريغان (574 مباراة رسمية)
