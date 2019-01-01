مانشستر سيتي يوجه أنظاره نحو مدافع بنفيكا

محاولة لإنقاذ الموسم في يناير القادم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع روبن دياز لاعب بنفيكا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فرص سيتي في الحفاظ على لقب البريميرليج أصبحت صعبة هذا الموسم، بعد الخسارة الأخيرة من ولفرهامبتون، واتساع الفارق مع ليفربول إلى 8 نقاط.

مستوى الفريق هبط بصورة ملحوظة بسبب الغيابات التي يعاني منها بخط الدفاع، بعد إصابة الثنائي أيمريك لابورت وجون ستونز.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن اختيار بيب جوارديولا مدرب سيتي، لدياز من أجل تدعيم دفاعه في يناير.

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ويرجع ذلك نظراً للمستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع بنفيكا ومنتخب البرتغال في الفترة الأخيرة.

ويمتلك دياز الذي يعتبر من أهم أهداف مانشستر يونايتد أيضاً، شرطاً جزائياً بعقده يصل لـ59 مليون جنيه إسترليني.