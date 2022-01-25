مانشستر سيتي أمل الهلال في التخلص من فييتو

أعلن الهلال رسميًا رحيل مهاجمه بافيتمبي جوميس خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ولا يخفى على أحد سعي النادي السعودي للتخلص من جناحه الأرجنتيني لوسيانو فييتو قبل انتهاء يناير الجاري.

فييتو كان قد ارتدى القميص الأزرق قبل انطلاق موسم 2020-2021 قادمًا من سبورتينج لشبونة، ولكنه لم يُقدم الأداء المتوقع خلال موسم ونصف مع الفريق ولم يستطع حجز مقعد أساسي مع جميع مدربيه.

كيف سيلعب مانشستر سيتي دورًا في تخلص الهلال من فييتو؟

الهلال يرتبط مع فييتو بعقد يمتد حتى صيف 2024، ولذا فسخ عقده من جانب واحد أو حتى بالتراضي سيكون مكلفًا للنادي وسيُكبده خسارة مالية كبيرة، ولهذا تسعى الإدارة لتسويقه بالإعارة أو البيع.

التقارير الصحفية القادمة من إنجلترا تؤكد اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم ريفربليت، فيما أشارت المصادر الأرجنتينية إلى أن النادي اللاتيني وضع خيارين لتعويض لاعبه صاحب الـ21 عامًا.

نادي المليونيرات من المتوقع أن يُحافظ على ألفاريز معه معارًا من السيتي حتى نهاية الموسم، لكنه يُجهز للآن لبديله، وقد وقع اختياره على فييتو لاعب الهلال وفالينتين كاستيلانوس مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي للتعاقد مع أحدهما.

إتمام السيتي لصفقة ألفاريز هو الخطوة الأولى لإمكانية تعاقد ريفربليت مع فييتو، ولذا يُعد النادي الإنجليزي أمل الهلال الأكبر في التخلص من لاعبه دون خسارة مالية كبيرة، خاصة مع عدم وجود عروض جيدة لأجله.

ماذا قدم فييتو مع الهلال؟

انضم فييتو للهلال ليُعوض الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لكنه لم يُقدم نصف أداء سلفه خاصة من حيث صناعة الفارق والتأثير مع الفريق.

صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة مع الهلال في جميع البطولات المحلية والخارجية سجل بها 9 أهداف وصنع 8.

في الدوري السعودي، لعب فييتو 40 مباراة سجل بها 6 أهداف وصنع مثلهم، ولم يتم اختيار اللاعب ضمن أجانب الهلال في المراحل الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2021.

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