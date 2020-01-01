مانشستر سيتي وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

أستون فيلا 0 × 0 مانشستر سيتي

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مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية من خلال تخطيه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بنتائج المباراتين 3/2، بينما أستون فيلا تأهل على حساب ليستر سيتي بمجموع المباراتين 3/2.

في المقابل يسعى أستون فيلا لتحقيق المُفاجأة بتحقيق لقب غالي لجماهيره بعدما قدم موسم جيد للغاية حتى الأن في الدوري الإنجليزي حيثُ نجح في إحراج الكثير من الفرق الكبيرة، ويظهر بالفريق العديد من العناصر الجيدة أبرزها النجم البريطاني جيراليش الذي أصبح هدفاً للأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي و النجم المصري محمود حسن تريزيجيه الذي كان له الفضل بهدفه في وصول فريقه إلى نهائي البطولة.

يستعد مانشستر سيتي لتعويض خسارة الدوري الإنجليزي مُبكراً بالفوز بأول بطولات الموسم بعدما نجح في الفوز بها خلال الموسم الماضي حيثُ تسعى كتيبة جوارديولا في الاحتفاظ باللقب الذي سيعطي الكثير من المعنويات من أجل الاستمرار بنفس المستوى فيما تبقى من الموسم من أجل دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./