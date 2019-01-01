غياب العروض يُجبر إيفرتون على البقاء في جريميو

لفت الأنظار بعد تألقه في كوبا أميركا

يستعد الجناح البرازيلي إيفرتون سواريز، للبقاء مع نادي جريميو البرازيلي لموسم آخر، لعدم وجود أي عروض رسمية لضمه.

إيفرتون تألق بشكل لافت مع المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا، وكان أحد أسباب فوز فريقه باللقب القاري.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصيره، وسط أنباء عن اهتمام أرسنال ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

صحيفة "جلوب سبورت" البرازيلي أن اللاعب لم يتلقى أي عروض حتى الآن، قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الأوروبي.

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أرسنال كان الطرف الأقرب لضم صاحب الـ23 عاماً، لكنه تعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي.

وتبقى احتمالية ضعيفة بتحرك سيتي لضمه، في حالة رحيل الألماني ليروى ساني لبايرن ميونيخ.

يذكر أن إيفرتون نجح في تسجيل 6 أهداف في 17 مباراة لعبها مع جريميو الموسم الماضي.