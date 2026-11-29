في قلب ملعب الإمارات، فشل السيتي في كسر نحسه مع غياب الفوز، للمباراة الخامسة تواليًا، رغم أنه كان قريبًا بثنائية إرلينج هالاند وإنزو فيرنانديز في الدقيقتين 34 و48، إلا أن "الجانرز" نجح في اقتناص نقطة، بثنائية كاي هافيرتس ويوريان تيمبر، بالدقيقتين 40 و83.

وحافظ آرسنال على فارق الصدارة، حيث يتربع حامل اللقب في القمة بـ29 نقطة، بينما يحلّ مانشستر سيتي في الوصافة بـ23 نقطة.

إنزو فيرنانديز يحل اللغز .. ليس ثغرة كما تظنون!

قبل المباراة، كان السؤال الذي يراود الأوساط الإنجليزية، كيف يحلّ إنزو ماريسكا "أزمة الوسط"، في وجود إنزو فيرنانديز، صاحب صفقة الـ145 مليون يورو، وما هو المركز المناسب له؟ في ظل أفضلية اللعب بثنائية أيوب بوعدي وإليوت أندرسون في الوسط، فضلًا عن تواجد إيلمان ندياي على الطرف الأيمن، وكذلك انتفاضة ريان شرقي مؤخرًا.

تلك الربكة حوّلت الترشيحات تجاه إنزو بأنه سيمثل "ثغرة" الوسط أكثر من كونه داعمًا، إلا أن فيرنانديز ردّ في قلب الملعب، وبرهن للجميع، بأن احتفال "توبو جيجيو" الذي توارثه الأجيال الأرجنتينية، سيظل حاضرًا، بعد أن كسر نحسه هو الآخر، وسجل ثاني أهدافه في البريمييرليج، والأول منذ شباك سندرلاند في سبتمبر، من خلال أدواره العديدة في قمة آرسنال..

* اعتماد التقدم للأمام وترك إغلاق الوسط بين أيوب بوعدي وإليوت أندرسون، مع تأمين بوعدي في استرجاع الكرة والزيادة العددية في العمق الهجومي.

* تجسيد خدعة هالاند، في ترك المساحات له مع إيلمان ندياي، للتحرك في الطرف والعمق، وشن المرتدّات السريعة التي كانت الأكثر دراية بالوصول إلى المرمى عن آرسنال.

اختصارًا للقول، فإن إنزو فيرنانديز، خيّب التوقعات بأن يتحول إلى ثغرة يستغلها آرسنال في الهجوم من العمق، حيث أوجد صيغة تفاهم مع بوعدي وإليوت، كما جسد خطورة الانطلاقات الهجومية مع ندياي، لعلاج الرقابة اللصيقة لهالاند، فيما ترك الأرجنتيني بصمته في التسجيل، وكذلك نيل نصيبه من البطاقات الصفراء التي غزت المباراة.

اربطوا يد تيمبر في ظهره قبل اللعب!

العنوان الأول في تلك القمة، الهولندي يوريان تيمبر، ظهير آرسنال، الذي جسّد "الغرابة والطرافة"، بتلك اليد الذي دفعت الحكم لمراجعة الفار في أكثر من لقطة، حتى بات في لحظة هو المنقذ، والذي كاد أن يضيع فريقه في ذات الوقت.

- بيد تيمبر، اشتكى جيريمي دوكو من قيام ظهير آرسنال بـ"شد شعره"، دون مبرر، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

- بيد تيمبر، اضطر الحكم لمراجعة الفار، لشكه حول الهدف الذي سجله الهولندي بـ"الحوض" مستغلًا ركلة ركنية، إلا أن التقنية أثبتت صحة هدفه.

ظهير آرسنال، بقدر تنوع أدواره دفاعيًا وهجوميًا، إلا أن السمة الغالبة عليه كانت التهور، الذي كاد أن يخرجه من الملعب بـ"الحمراء"، خاصة بعد مخالفته تجاه فيل فودين، بالدقيقة 90، كما أن الضغط الكبير عليه من قِبل لاعبي السيتي، كان سببًا في لقطة الهدف الذي أحرزه إرلينج هالاند.

هالاند .. في أسوأ حالاته سجل

لا يمكن الحكم على هالاند بأنه قدم مباراة جيدة أو سيئة "للغاية"، إلا أنه بدا وكأن لديه حدودًا لا يتخطاها في أرض الملعب، بمجرد أن يدخل في سطر المدافعين، ليكون شغله الشاغل طوال المباراة البحث عن تلك الثغرة التي يعبر بها إلى الشباك، وهذا ما حدث في لقطة كانت أشبه بهدية "حامل اللقب" إليه، حينما وجد نفسه منفردًا وأمامه المساحة داخل منطقة الجزاء، في لقطة الهدف.

ولكن، بشكل عام، يمكن القول إن هالاند لم يكن في أفضل حالاته، ولكنه سجل، ووصل أخيرًا إلى هدفه العاشر، إلا أن لقطة الدقيقة 90+5، كانت تجسيدًا لحالة النرويجي التي قد تجعله تحت طائلة الانتقادات، بعدما أضاع فرصة، ليظهر بنظرة مازحة، أشبه بقاتل بدم بارد، ما يثير التساؤلات حول انطفاء حميّة النرويجي الذي كان لا يخطئ الطريق بأنصاف الفرص.