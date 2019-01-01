ماندجوكيتش رفض عرضًا مغريًا من الصين

مهاجم يوفنتوس لا يريد الرحيل عن أوروبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات داليان يفانج الصيني قريبًا جدًا من التعاقد مع ماريك هامسيك نجم وسط نابولي، إذ وقع اللاعب العقود بالفعل ويُنتظر تفاصيل بسيطة لإعلان الصفقة رسميًا.

صحيفة بانوراما أوضحت أن هامسيك لم يكن هدف النادي الصيني الوحيد من الدوري الإيطالي، إذ حاول بقوة ضم ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس مقدمًا له عرضًا يتضمن راتبًا سنويًا قدره 10 ملايين يورو.

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وأفادت الصحيفة الإيطالية أن المهاجم الكرواتي رفض العرض الصيني مفضلًا البقاء مع يوفنتوس والقارة العجوز، لكن النادي الصيني قد يعود للمحاولة من جديد خاصة أن سوق الانتقالات هناك يُغلق في نهاية فبراير، إلا أن التوقعات بتجدد الرفض خاصة أن فريق السيدة العجوز لن يحصل على فرصة تعويضه.

يُذكر أن وكيل أعمال تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو كان قد كشف كذلك عن تقديم داليان يفانج عرضًا لضم موكله خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، لكن مؤكدًا رفض المهاجم الإيطالي له.

يُذكر أن دالياني يفانج يضم بين صفوفه الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو الذي ضمه من أتليتكو مدريد خلال يناير 2018 مقابل 30 مليون يورو، وقد حاولت عدة أندية أوروبية ضمه هذا الصيف وأبرزها ميلان، لكن النادي رفض تمامًا التخلي عنه.