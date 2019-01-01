ماندجوكيتش يرفض عرض باريس سان جيرمان

ماندجوكيتش يرفض الانتقال من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية رفض المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الرحيل عن صفوف يوفنتوس والانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وكان ماندجوكيتش قد اقترب من الرحيل عن يوفنتوس، وتعددت الوجهات المحتملة لرحيله ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز والفرنسي والإسباني.

ولكن في الساعات الأخيرة، تحدثت مصادر صحفية إيطالية عن عرض رسمي من إدارة باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع المهاجم الكرواتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وحسب المصادر أيضًا فإن المفاوضات بين الطرفين قد باءت بالفشل ولم يفلح نادي العاصمة الفرنسية في الوصول إلى اتفاق لضم المهاجم الكرواتي.

ولم يتحدد بعد هل سبقى ماندجوكيتش في صفوف يوفنتوس، أما أنه رفض الانتقال إلى الفريق الباريسي لأنه يبحث عن عرض آخر من نادٍ آخر.

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يذكر أن ماندجوكيتش كان قد استحوذ على مكان هام داخل تشكيل المدرب السابق للسيدة العجوز ماسيميليانو أليجري، حيث أجاد اللعب معه في أكثر من مركز.