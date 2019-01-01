ماندجوكيتش يتلقى عرضًا لا يُقاوم من الدوري القطري

المهاجم الكرواتي في طريقه لمغادرة جحيم ساري

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش، تلقى عرضًا يُسيل اللعاب، للانتقال إلى صفوف أحد الأندية القطرية، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب الجديد ماوريسو ساري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فسوف يطير المهاجم الكرواتي إلى العاصمة القطرية الدوحة لوضع القلم على عقد ارتباطه بناديه المحتمل الريان، مقابل راتب شهري ضخم لن يَقل بأي حال من الأحوال عن 750.000 يورو.

وسبق لوصيف بطل العالم، أن أعرب عن غضبه من معاملة ساري، والتي كلفته الخروج من قائمة البيانكونيري المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بخلاف استبعاده من قائمة الفريق في أول 3 جولات في موسم السيري آ الجديد.

وأشار نفس التقرير الإيطالي، إلى أن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، أبدى مرونة لمغادرة جحيم العمل مع مدرب تشيلسي السابق، وما عّجل بموافقته، الراتب الشهري الذي لا يُقاوم، ليجاور النجم الجزائري ياسين إبراهيمي في الريان.

في الوقت ذاته، أوضحت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس تُرحب هي كذلك ببيع القادم من أتليتكو مدريد عام 2015، وذلك لعدم حاجة المدرب لخدماته على الأقل في الوقت الراهن، لوجود كريستيانو رونالدو ومعاونيه جونزالو هيجواين وباولو ديبالا.

رونالدو متأثرًا: "تمنيت لو كان والدي يشاهد ما وصلت إليه الآن" 👏 pic.twitter.com/i5PeVHe5yQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

الجدير بالذكر أن ماندجوكيتش سجل بالقميص الأبيض والأسود 44 هدفًا من مشاركته في 162 مباراة، أشهرهم على الإطلاق هدفه في شباك ريال مدريد في مباراة نهائي دوري الأبطال نسخة 2017، والتي خسرها فريقه فريقه برباعية مقابل ذاك الهدف.