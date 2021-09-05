ماندجوكيتش ومودريتش.. عمر من الصداقة وقطيعة لا تفسير لها!

ماريو ماندجوكيتش ولوكا مودريتش كانا صديقين مقربين لكن علاقتهما انقطعت لمدة أربع سنوات.

كشف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا عن أصل الخلاف الذي حدث مع زميله ماريو ماندجوكيتش، والذي تسبب في قطيعة بينهما امتدت لأربع سنوات، بعد صداقة دامت دهرًا.

مودريتش، وفي كتاب سيرته الذاتية "لعبتي" تحدث عن علاقته مع ماندجوكيتش، وتم الكشف عن الجزء الخاص بما دار بين الاثنين، بعد إعلان لاعب يوفنتوس وأتلتيكو مدريد السابق اعتزاله كرة القدم.

ويقول مودريتش عن ماندجوكيتش: "ماريو رجل مميز، أحيانًا يبدو غاضبًا وفي مزاج سيئ، من لا يعرفه جيدًا يعتقد أنه شخص عابس، لكنني كنت أعرفه، فتى عظيم ذو قلب كبير، لقد أحبني منذ اليوم الأول لنا سويًا".

وأضاف: "قضينا الكثير من الوقت معًا في المنتخب الكرواتي، وخلال زيارة إلى أيسلندا عندما كنا نتنافس معهم في التصفيات للذهاب إلى كأس العالم في البرازيل، التقيت ماريو أمام مصعد الفندق".

وتابع: "قلت له: هيا ماريو، نحن نعمل اليوم بشكل جيد. وهي طريقة شائعة نشجع بها بعضنا قبل جلسات التدريب أو في المباريات، لكن رد فعله كان مفاجئًا".

وأكمل: "قال لي: انظر إلى نفسك، اتركني وشأني".

ومن تلك اللحظة، ولسبب غير مفهوم، لم تعد العلاقة بين مودريتش وماندجوكيتش كما كانت سابقًا، كما أكد الأول بنفسه في كتابه.

وواصل مودريتش: "بدا لي أنها كانت لحظة انزعاج، بدا الأمر لو أن شيئًا ما كان يزعجه، ولم أستطع تفسير الأمر بشكل منطقي، لطالما كانت علاقتي مع ماندجوكيتش جيدة، وكنا على اتصال دائم، حتى تلك اللحظة، ثم ساد الصمت وأصبحت العلاقة باردة".

وأردف: "إذا حدث ذلك الأمر الآن، لكنت أوضحت له رأيي على الفور، وفي أسوأ الأحوال خلال معسكر الفريق التالي، لكنني كنت عنيدًا، ولم أرغب في اتخاذ الخطوة الأولى، كنت مخطئًا، ومن الواضح أنه قرر نفس الأمر حينها".

ويكشف مودريتش أيضًا أنه حتى إثناء إقامة ماندجوكيتش في مدريد عندما انضم إلى صفوف أتلتيكو في موسم 2014-2015 لم يكن هناك أي تقارب بينهما.

وقال مودريتش عن خصال ماندجوكيتش: "لقد كان أحد أهم اللاعبين في كرواتيا، لديه روح ونتشارك في بعض السمات مثل الانطوائية وصعوبة إظهار مشاعرنا، وكوننا عنيدين في بعض الأحيان".

وتابع: "لكنه الشخص الذي سأذهب معه إلى أي قتال، أعلم أنه سيحمي ظهري ولن يخونني وسيقوم بأي شيء من أجلي".

مودريتش كشف أنه حل خلافه مع ماندجوكيتش في الأيام التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، والتي حصل فيها منتخب كرواتيا على المركز الثاني.

وقال مودريتش: "انتظرت اللحظة المناسبة وتحدثت معه، أخبرته بأسفي لأننا لم نعد نتمتع بعلاقة وثيقة".

وأكمل: "قلت له أردت أن أعرف لماذا لم نعد نتحدث مع بعضنا البعض سوى بطريقة احترافية لأكثر من ثلاث سنوات، تحدثنا بصراحة، وشاهدت الجليد يذوب ببطء".

وكشف مودريتش عن حل الخلاف بقوله: "قال لي ماندجوكيتش لم أغضب منك، اعتقدت أنك كنت عابسًا معي، وأخبرته أنني قلت نفس الأمر".

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