ماندجوكيتش على رادار باريس سان جيرمان

ماندجوكيتش يقترب من الانتقال من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية اقتراب المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندجوكيتش من الرحيل عن صفوف يوفنتوس والانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وكان ماندجوكيتش قد اقترب من الرحيل عن يوفنتوس، وتعددت الوجهات المحتملة لرحيله ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز والفرنسي والإسباني.

ولكن في الساعات الأخيرة، تحدثت مصادر صحفية إيطالية عن عرض رسمي من إدارة باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع المهاجم الكرواتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وحسب المصادر أيضًا فإن الموافقة المبدأية من إدارة يوفنتوس تبعتها موافقة اللاعب ووكيل أعماله على العرض، ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة.

وتتباين الأخبار حول كون الصفقة بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، وإما البيع المباشر، ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيد بخصوص هذه النقطة.

ساري يبلغ إدارة يوفنتوس رفضه الإقلاع عن التدخين

يذكر أن ماندجوكيتش كان قد استحوذ على مكان هام داخل تشكيل المدرب السابق للسيدة العجوز ماسيميليانو أليجري، حيث أجاد اللعب معه في أكثر من مركز.