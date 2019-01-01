ماميتش يستقر على بديل العابد ويدفع بجحفلي أساسيًا

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال السعودي، يسعى لتعويض غياب نواف العابد عن مواجهة الاتحاد السكندري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الهلال، في ذهاب دور ربع النهائي، على ملعب "جامعة الملك سعود"، مساء اليوم السبت، في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ماميتش يفكر في الدفع بمحمد الشلهوب قائد الزعيم لتعويض غياب العابد الذي تعرض لإصابة في التدريبات الأخيرة.

ويعاني نواف العابد من إصابة في آلام في أسفل البطن، تعرض لها في المران الذي خاضه بعض لقاء القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن محمد جحفلي سيكون في التشكيل الأساسي، بديلًا لعلي آل بليهي، حيث يعتمد ماميتش على سياسة التدوير لعدم تعرض اللاعبين للإصابة.

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ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انطلاقة رائعة في البطولة بقيادة جورجي جيسوس الذي رحل مؤخرًا عن منصب المدير الفني، ويتولى بدلًا منه ماميتش.