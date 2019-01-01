ماميتش: نحتاج للصبر والعمل بقوة للوصول لأهدافنا

مدرب الهلال يعدد أزمات فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أن فريقه يعاني من بعض الأزمات الطارئة، تواجهه خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماميتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الهلال يواجه أزمة في الجانب الدفاعي، حيث يعاني من ضعف واضح جدًا".

المدرب الكرواتي تابع: "حاولت معالجة الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين في الجانب الدفاعي، لكي يكون بنفس قوة الهلال الذي يتميز به".

📃 🗣 أبرز ما ذكره المدير الفني "زوران ماميتش" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء #الهلال_القادسية#انفوجرافيك_الهلال#الهلال pic.twitter.com/0242C5zZQe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 10, 2019

مدرب الهلال واصل: "نعاني أيضًا من أزمة كثرة الإصابات، ولكن نمتلك كتيبة هائلة من النجوم، قادرين على قيادة الفريق لمنصات التتويج ومواصلة الانتصارات المتتالية".

زوران ماميتش أردف: "لا أمتلك عصا سحرية، لكي أغير شكل الهلال خلال يوم وليلة، ولكن نحتاج للصبر والعمل بقوة لتحقيق أهدافنا".

جاء ذلك قبل مواجهة الهلال لنظيره القادسية مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.