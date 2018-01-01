ماميتش: لا أجد الكلمات التي تعبر عن فرحتي بما فعلناه

ماميتش يتب التاريخ مع العين الإماراتي في مونديال الأندية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عجز الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن وصف شعوره بعد تأهل فريقه لنهائي كأس العالم للأندية.

العين الإماراتي تخطى فريق ريفربليت الأرجنتيني، في نصف نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-4.

ماميتش قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتي بتحقيق هذا الإنجاز والفوز بهذا اللقاء".

في عامه الفضي، العين يكتب التاريخ من جديد كعادته وهو بطل الإمارات، ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

يا لها من لحظات فخر🇦🇪🏆👏 @alainfcae pic.twitter.com/XE3XaAA8MR — جول مصر (@goaleg) December 18, 2018

مدرب العين تابع: "جماهيرنا ساندتنا كثيرًا خلال الفترة الماضية، وما قدمناه أمام ريفربليت رائعًا، بالرغم من الإرهاق الذي تعرضنا له".

المدرب الكرواتي اختتم تصريحاته قائلًا "لعبنا 5 مباريات خلال 16 يومًا، فأنا سعيد جدًا بما حققناه اليوم".

وينتظر العين الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني، في المباراة النهائي لمونديال كأس العالم للأندية.