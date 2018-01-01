ماميتش: ريال مدريد الأفضل في العالم ولكننا قادرون على تحقيق الفوز

العين يواجه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين، أن بالرغم من تدني مستوى ريال مدريد، إلا أنه يعد الفريق الأفضل في العالم، ولكن بإمكان الزعيم تحقيق الفوز عليه.

ويواجه العين نظيره ريال مدريد، مساء غد السبت في إطار نهائي مونديال الأندية، على ملعب المدينة الرياضية في أبو ظبي.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي للقاء: "مواجهة فريق مثل ريال مدريد لن تكون سهلة، فريقي مجهد فهو يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ولكننا سندخل اللقاء بحوافز كبيرة".

وواصل: "قوة ريال مدريد، تكمن في الفريق بالكامل حتى المدافعين، لن نقوم بالتركيز على الجهة اليسرى فقط، سنلعب بطريقة جماعية، أنا متأكد أن بهذه الطريقة يمكننا ان نحقق نتيجة إيجابية".

وأردف: "ريال مدريد ليس في مستواه، يعاني من بعض الصعوبات ولكن بالنسبة لي هو أكبر فريق في العالم، علينا أن نكون في أعلى مستوياتنا وأن يقف الحظ إلى جانبنا".

وحول أداء حارس مرمى الفريق، خالد عيسى، قال المدير الفني الكرواتي: "هو أفضل حارس في الإمارات، لدية السرعة والموهبة أخبرته ان عليه التركيز في ركلات الجزاء، وفعلها ونجح امام ويلنجتون وريفربليت".

الجدير بالذكر أن العين، حجز مقعده في النهائي بعد التغلب على ريفربليت في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح.