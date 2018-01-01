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ماميتش: أمتلك الكثير من العروض المغرية.. وموقفي من العين واضح

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زوران ماميتش
مدرب العين يوضح موقفه من الرحيل

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف الكراوتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن حقيقة رحيله خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

واحتل العين الإماراتي المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد الوصول للمباراة النهائية والهزيمة أمام ريال مدريد.

وقال ماميتش في تصريحات تلفزيونية: "أشعر بالسعادة في العين، ولكن لم أوقع على عقود جديدة مع النادي حتى يقومون بتجديد عقود اللاعبين أولًا".

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وأضاف: "في حال عدم تجديد عقود اللاعبين، من الوارد عدم تجديد عقدي، فأنا أرغب في توفير لنفسي ما يساعدني لتحقيق البطولات".

واختتم ماميتش: "تواجدت على رأس القيادة الفنية للنصر السعودي خلال السنوات السابقة، وأعتز بعلاقتي معاهم، وحقيقة لدي أكثر من عرض مغري ولكنني أفضل البقاء في العين".

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وطالبت جماهير النصر السعودي بتعيين ماميتش مديرًا فنيًا للفريق بعد ما قدمه مع العين خلال المواسم الأخيرة.

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