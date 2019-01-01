ماميتش: أمامنا عمل كبير وأفتخر بوجودي بمؤسسة متكاملة مثل الهلال

المدير الفني للهلال يتحدث عن العمل الذي ينتظره رفقة الزعيم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن فريقه كان لا يستفيد من تعثر منافسيه خلال المباريات الماضية، وهو ما تجاوزه اليوم أمام الفتح.

الهلال حقق الفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماميتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم نكن جيدين مع بداية المباراة، قبل أن يتحسن مستوانا باقي دقائق المباراة".

المدرب الكرواتي تابع: "كنا جيدين هجوميًا، أما على المستوى الدفاعي، فنحن نمتلك الأفضل، ويجب أن يبدأ الدفاع من المهاجم جوميز".

🗓️2013

زلاتكو انتصر على الشعلة في المباراة الأولى له كمدرب لـ #الهلال بأربعة أهداف لهدفين.



🗓️2019

زوران انتصر على #الفتح في المباراة الأولى له كمدرب لـ #الهلال بأربعة أهداف لهدف.



الكروات ملوك الرباعيات في الافتتاح.🇭🇷🔥 pic.twitter.com/cQf2HQaBoB — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 4, 2019

وأردف: "تركيزي خلال الوقت الحالي على تقديم الهلال بشكل أفضل، وأمامنا عمل كبير، فنحن نحتاج لتطوير الجانب الدفاعي للاعبي الوسط، وننتظر جهد بدني أكبر".

واختتم زوران تصريحاته قائلًا: "أتشرف بتواجدي داخل منظومة الهلال وهذه الجماهير، فهو أكبر من ناد، بل هو مؤسسة متكاملة لها الاحترام".

مباراة الفتح هي الأولى للمدرب الكرواتي ماميتش، بعدما تولى مهمة تدريب الهلال، بعد رحيل البرتغالي جورج جيسوس.