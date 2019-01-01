مدرب مالي: علينا الحفاظ على ما قدمناه وتركيزنا الآن على تونس

هل يواصل منتخب مالي النتائج الإيجابية في أمم إفريقيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على أهمية فوز فريقه على تونس، وذلك من أجل حسم التأهل إلى الدور الثاني، بكأس أمم إفريقيا.

منتخب تونس سيواجه مالي مساء غدٍ الجمعة، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

مجاسوبا قال خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة تونس مهمة جدًا بالنسبة للفريقين، فهم يمتلكون مدربًا جيد آلان جيريس، والذي كان قد حقق نجاح كبير مع مالي سابقًا".

مدرب مالي تابع: "قدمنا بداية رائعة، ونمتلك مجموعة من الشباب، ويجب علينا محافظة ما قدمناه فيما هو قادم".

وواصل: "هدفنا الآن الترشح للأدوار الإقصائية، والتعامل بشكل جيد مع منتخب تونس، حيث نعتبر مواجهته هي الأهم هذة المرحلة، وسنعمل على إصلاح ما حدث".

في ظل الأداء المُبهر الذي يقدّمه محمود حسن تريزيجية مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن 🎩🔝

أي دوري إذا انتقل إليه تريزيجية، سيصبح له شأن آخر؟🤔

الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

الدوري الإسباني 🇪🇸

الدوري الإيطالي 🇮🇹#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UaJYpALruB — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

محمد مجاسوبا أردف: "نركز على نقاط قوتنا أمام تونس، ولا نضع لاعبينا تحت أي ضغط، ولاعبي الفريقين سيعانون بسبب حرارة الطقس العالية، وسنتعامل مع هذا الأمر".

واختتم مدرب تونس تصريحاته قائلًا: "سنعمل على مواصلة النجاح، والاستفادة من الحالة الذهنية الجيدة للاعبي فريقنا".

المنتخب المالي متصدرًا للمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى.