مالك ليفربول يكشف أسباب التجديد لكلوب

المدرب الألماني سيبقى مع الريدز حتى 2024 وفقاً لعقده الجديد

كشف جون هنري مالك نادي ليفربول الإنجليزي، عن السبب الذي دفعه لتجديد الثقة في المدرب الألماني يورجن كلوب، وتمديد تعاقده لفترة أطول ليبقى حتى 2024.

كلوب وصل ليفربول في عام 2015، ليقوم بقلب الأمور تماماً مع الريدز، ويُحدث طفرة واضحة بالنادي الإنجليزي، ليقوده للقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

الفريق يبدو على مقربة من حصد لقب البريميرليج هذا الموسم، في واحدة من أفضل فترات الريدز، ليقرر جون هنري رئيس النادي وتوم فيرنر رئيس مجلس إدارة شركة فينواي المالكة بالإبقاء على كلوب لفترة أطول.

وأصدر الثنائي بياناً رسمياً جاء فيه:"نحن في غاية السعادة بعد التوصل لاتفاق على بقاء كلوب معنا، وكذلك بيتر كرافيتز وبيب ليندرز".

وأضاف:"نحن نثق في اتفاق جماهير النادي معنا، بأن هذه الأنباء سعيدة جداً للجميع على الجانب الاحترافي والشخصي أيضاً".

وتابع:"نعتقد أن هذه إحدى أهم اللحظات في تاريخ النادي، ونؤمن بعدم وجود أي مدرب أفضل من كلوب، في 2015 اخترنا مصطلح "الرجل الأنسب" خلال تعيينه والآن أثبت حسن توقعنا".

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واستكمل البيان:"لو لم نمتلك أي مدرب في الوقت الحالي، وكنا نبحث عن شخص جديد لقيادة النادي، سيقع اختيارنا بدون أي تردد على كلوب".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج بـ46 نقطة، مقابل 38 لليستر سيتي و32 لمانشستر سيتي، ليصبح على أعتاب اللقب الأول بالبطولة منذ 30 سنة.