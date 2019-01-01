مالك ديربي كاونتي يؤكد المفاوضات مع روني

الصفقة قد يتم الاتفاق عليها مع انضمام النجم المخضرم لفريقه الجديد في يناير

أكد ميل موريس مالك نادي ديربي كاونتي، دخوله في مفاوضات جدية مع واين روني مهاجم واشنطون دي سي الأمريكي.

نجم مانشستر يونايتد السابق، قرر إنهاء رحلته القصيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والعودة مرة أخرى لانجلترا.

تقارير صحفية أكدت توجه روني هذا الأسبوع لبلاده، للدخول في مفاوضات مع ديربي للقيام بدور اللاعب والمدرب ضمن الجهاز الفني في نفس الوقت.

ومن جانبه قال موريس أنه يثق في الحصول على خدمات صاحب الـ33 عاماً، لينضم للنادي بداية من يناير القادم.

وأوضح في تصريحات صحفية:"البداية كانت بسماعنا رغبة روني في العودة لانجلترا مرة أخرى، سنرى ما يمكننا فعله".

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وأضاف:"المحادثات بينه والمدرب فيليب كوكو ستكون حاسمة جداً، وسنحاول إنهاء كل شيء الساعات القليلة القادمة.

يذكر ان ديربي تخلى مؤخراً عن فرانك لامبارد مدربه السابق، والذي رحل للعودة إلى بيته القديم هذا الصيف.