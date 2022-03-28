مالك تشيلسي يتعرض للتسمم في أوكرانيا خلال مباحثات السلام

كشف مصدر مقرب من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي عن تعرضه لمحاولة تسميم خلال مشاركته في مباحثات السلام في العاصمة الأوكرانية كييف.

جاء هذا بحسب ما أكد المصدر لمراسل جول في تشيلسي، ليؤكد الأنباء التي تداولتها صحيفة "وول ستريت" الأمريكية قبل ساعات.

أبراموفيتش ظهرت عليه أعراض عديدة بسبب السم كان من بينها احمرار في العين وبكاء مستمر وتقشير في جلد الوجه واليدين.

وبحسب ما ذكرت مصادر عديدة فأبراموفيتش كان يسافر كثيرًا في الفترة الماضية بين روسيا وأوكرانيا وإنجلترا في محاولات لتهدئة الأوضاع.

وأوضحت "وول ستريت" أن اللوم يقع في تلك الحادثة على مجموعة من المتشددين الذين يسعون لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر أكد كذلك أن رئيس البلوز قد شُفي من تلك الأعراض، والتي كانت قد ظهرت عليه في وقت مبكر من شهر مارس الجاري عقب أحد الاجتماعات في كييف.

جدير بالذكر أنه من المعروف أن رجل الأعمال الروسي يعد من أقرب الأشخاص لرئيس بلاده فلاديمير بوتين، المسؤول الأول عن الهجوم الأخير على أوكرانيا.