مالكوم: علينا رفع رؤوسنا والنظر إلى الأمام

أبرز تصريحات نجم برشلونة مالكوم عقب خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم برشلونة الشاب مالكوم إن اللاعبين عليهم رفع رؤوسهم والمحافظة على الهدوء والنظر إلى الأمام من أجل التحسن في الموسم المقبل.

و حقق نادي فالنسيا الفوز اليوم على نظيره برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا لينال الفريق لقبه الأول منذ عام 2008.

وحول خسارة برشلونة للقب كأس الملك والذي حافظ عليه على مدار 4 مواسم متتالية مع لويس إنريكي وفالفيردي في الموسم الماضي، رأى مالكوم أن المهم الآن هو انلظر إلى الأمام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال مالكوم: "حزين بسبب النتيجة وبسبب خسارة بطولة كانت ستجعل الموسم ينتهي بشكل جيد، لم نكن نحب أن نختتم الموسم بهذه الصورة المؤسفة"

وأضاف: "حققنا لقب الليجا هذا الموسم ويجب ألا ننسى ذلك، لقد كان من أحد أحلامي وكنت سعيدًا بتحقيقه، ولكننا أردنا تحقيق المزيد من الألقاب"

وتابع: "الهزيمة مؤلمة ولكن علينا النظر للأمام والاستعداد لتخطي كل هذا في الموسم المقبل، يجب أن نتطلع نحو ما هو آت لأنه هو ما نملكه"

وحول موسم الفريق ككل قال مالكوم: "لم ننجح في تلبية توقعات الجماهير ولا توقعاتنا خلال الموسم الحالي، كنا نتمنى ما هو أكثر من الفوز بالدوري"



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يذكر أن برشلونة كان قد خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعدما خسر أمام ليفربول في مباراة الإياب برباعية نظيفة رغم فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.