مالديني يجتمع بنجم ريال مدريد - هل اقترب لميلان؟

باولو مالديني المدير التقني الجديد في نادي ميلان يجتمع مع ثيو هيرنانديز ظهير نادي ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهر باولو مالديني المدير التقني الجديد في نادي ميلان مجتمعًا مع اللاعب الإسباني ثيو هيرنانديز ظهير أيسر نادي ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما أكد برنامج "تشيرينجيتو" الذي يذاع في التلفزيون الإسباني، حيث أظهر صورة تجمع الثنائي في محل قضاء اللاعب الإجازة الخاصة به في إبيزا.

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ولا يعد هيرنانديز هو اللاعب الوحيد المرتبط بميلان من نجم فريق ريال مدريد، حيث ينضم له كل من داني سيبايوس وبورخا مايورال.

وكان مالديني قد اجتمع بإدارة ريال مدريد هذا الأسبوع في العاصمة الإسبانية، وأكد عند عودته لإيطاليا أنه يحمل أخبارًا سارة.

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وأمضى هيرنانديز الموسم الماضي في فترة إعارة لنادي ريال سوسيداد عقب أن كان قد انضم لريال مدريد في صيف 2017 قادمًا من أتلتيكو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن عن ضم الظهير الأيسر الخاص بنادي ليون فيرالاند ميندي قبل أيام لينضم لكتيبة الملكي في الموسم الجديد وهو ما سيصعب من مأمورية هيرنانديز.