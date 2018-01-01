مالديني: مستقبل هيجواين وباكايوكو مرتبط بالتأهل بدوري الأبطال

أسطورة ميلان باولو مالديني يتحدث عن مستقبل التعاقدات للفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال أسطورة ميلان والإداري الحالي للفريق باولو مالديني، إن إمكانية شراء عقد اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين وتموي باكاياكو بشكل نهائي تعتمد على التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويلعب هيجواين في صفوف الروسونيري حاليًا على سبيل الإعارة من يوفنتوس، كذلك يلعب باكايوكو للميلان معارًا من تشيلسي.

إيمري: حاولت ضم صلاح لكني لم أثق في قدراته مع روما

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن ميلان لا يستطيع التعاقد نهائيًا مع اللاعبين بسبب قانون اللعب المالي النظيف، إلا في حال تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عن طريق احتلالهم لأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري هذا الموسم.

وعن هذا الأمر قال مالديني: "الجميع يقتنع بقدرتنا على حجز أحد المراكز الأربعة الأولى في الفريق، نشعر بالحزن لنتائج الفريق هذا الشهر، ولكن الفريق به إصابات عديدة وهو ما صعب الأمور علينا".

كما أضاف المدافع الإيطالي المعتزل: "على الرغم من إننا نتوقع المزيد من جاتوزو، إلا إننا نتوقع أيضًا المزيد من اللاعبين داخل أرضية الميدان".

كما أضاف لاعب الروسونيري السابق: "التعاقد مع باكايوكو وهيجواين يعتمد على التأهل لدوري أبطال أوروبا من عدمه".