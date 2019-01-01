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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مالديني في طريقه لمغادرة ميلان مع ليوناردو

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Getty Images
تغييرات واسعة في ميلانو منتظرة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن التغييرات المحتملة في ميلان بعد انتهاء الموسم الحالي قد تشهد أيضاً رحيل باولو مالديني من منصبه الإداري.

ميلان مر بموسم متذبذب فنياً ولا يزال لم يعرف مصيره من المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل قبل الجولة الأخيرة للدوري.

وذكرت "لاجازيتا" أن إيفان جازيديس، مدير النادي ليس راضياً عن أداء مالديني، وسيعرض عليه منصباً بصلاحيات أقل للموسم المقبل، وهو ما قد يدفعه للرحيل.

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وأوضحت "لا ريبوبليكا" أن من أسباب رحيل مالديني قد تكون اقتراب ليوناردو، المدير الرياضي من المغادرة وتعيين لويس كامبوس، خصوصاً وأن الثنائي يرتبطان بعلاقة وثيقة.

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ويلعب الروسونيري مساء الأحد أمام سبال والانتصار لن يضمن له التأهل لدوري الأبطال، إذ يحتاج لتعثر أتالانتا أو إنتر لضمان بطاقته.

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