مالديني: حان الوقت لفوز ميلان على كبار الدوري الإيطالي

مالديني النفس بإسقاط إنتر..

يتطلع باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان ، إلى تحقيق الفوز على إنتر ، في مباراة الديربي التي تجمعهما الليلة.

وقال مالديني، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "إذا حققنا الفوز الليلة، سنرتقي للمركز السادس، وبالتالي قد ترتفع توقعاتنا قليلاً في بقية الموسم".

أيقونة دفاع الروسونيري السابق، أضاف: "ميلان لم يحقق الفوز على الأربعة الأوائل في الدوري منذ فترة طويلة، لذا حان الوقت لتغيير ذلك".

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وأردف: "ميلان لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى بالجدول منذ 6 سنوات".

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وتابع: "أعتقد أن الخطة يجب أن تأتي بثمارها على المدى المتوسط ​​للغاية، من الواضح أننا نريد تحسين النتائج، لكن هذه عملية طويلة".

وبسؤاله عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة لمواجهة إنتر، أجاب: "أنه في جاهزية بدنية جيدة، نحن نعلم عمره، لذلك أخضعنا عملية استشفاءه وتدريبه تحت أعين الطاقم الطبي".

وأكد: "أنه ليس مجرد لاعب بطل، لأنه موهوب للغاية، ولكنه أيضًا يعيش ويتنفس ويتصرف باحترافية، يمكن تسريع عملية نضج فريقنا بوجود شخص بمثل خبرته".

وتطرق مالديني للحديث عن مشاركته في مباريات الديربي، موضحًا: "في السنوات القليلة الأولى من مسيرتي، عندما كنت في الـ16 أو الـ17 من العمر، عانيت قليلاً في مثل هذه المباريات الكبيرة، لم أكن أقدم 100% من مستواي".

وأتم: "ومع تقدمي في العمر، أصبحت أتطلع لمثل هذه المباريات الكبيرة، وأصبحت معتادًا على تلك التحديات".