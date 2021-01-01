مالديني: إبراهيموفيتش دافع عن زملائه أمام لوكاكو وهو آسف لما حدث

أزمة لوكاكو وإبراهيموفيتش مستمرة في تصريحات ممثلي الطرفين

قال باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي إن زلاتان إبراهيموفيتش آسف لما حدث في ديربي ميلانو الأخير بينه وبين مهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن القضية لم تغلق بعد، حيث أكدت الصحيفة أن المدعي الفيدرالي الخاص بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيتولى التحقيق بشكل أعمق في الواقعة.

وأوضحت الصحيفة أن المدعي يجمع في الوقت الحالي مواد صوتية ومصورة للواقعة للتحقيق فيها بشكل أوسع بعد الحديث عن وقائع عنصرية فيها.

ولكن ردًا على ذلك قال باولو مالديني في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إن زلاتان إبراهيموفيتش قام بالدفاع عن زملائه الذين تعرضوا لهجوم غير مبرر من قبل روميلو لوكاكو.

وأضاف حول شجار زلاتان ولوكاكو: "أنا أيضًا شخص غريزي جدًا. لقد صنعت صورة لنفسي كرجل متوازن وأعتقد أنني كذلك، الشيء الوحيد الذي يجب ذكره هو أنها كانت معركة طويلة جدًا، لكنها تتعلق بالمباراة وشيء معتاد داخل الملاعب، العنصرية لا علاقة لها بها"

وبخصوص تصرف ابراهيموفيتش قال: "إبراهيموفيتش آسف بعد الطرد أمام إنتر، أعتقد أنه دافع عن زملائه في الفريق الذين هاجمهم لوكاكو دون أي سبب، استمر الشجار لفترة طويلة، أتوقع أن يقدم إبراهيموفيتش أمام بولونيا اليوم أرقامه الاستثنائية، إنه جائع ولائق ".

وحول توموري أكد: "جسديًا أعتقد أنه يمكن أن يحدث الفارق، لديه القدرة على افتكاك الكرة واللعب في خط رباعي، أعتقد أن كرة القدم في هذه اللحظة تسير بشكل فردي، لكنه قادر أيضًا على اللعب بتماسك دفاعي جماعيًا"

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جدير بالذكر أن مباراة الكأس بين إنتر وميلان مساء الثلاثاء الماضي كانت قد انتهت بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف وحيد ليودع ميلان البطولة ويواجه النيراتزوري نظيره يوفنتوس في نصف النهائي.