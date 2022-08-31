ماكينة أهداف تهدد صلاح.. هالاند يسجل ثلاثية ويهيمن على الدوري الإنجليزي!

هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف

شارك النجم النرويجي إرلينج هالاند أساسيًا في فوز فريقه مانشستر سيتي ضد نادي نوتنجهام فورست بنتيجة 6-0 بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع مهاجم الفريق السماوي تسجيل 3 أهداف وحسم اللقاء مبكرًا، حيث تألق هالاند بصورة لافتة، وسجل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعد الهاتريك الذي وضعه في شباك كريستال بالاس.

ويصل هالاند بذلك للهدف التاسع له هذا الموسم في بطولة الدوري، ويحطم رقمًا قياسيًا بوصوله لهذا الرقم من خلال 5 مواجهات فقط.

ماذا قدم هالاند؟

شارك النجم النرويجي لمدة 69 دقيقة حيث استبدل لصالح متوسط الميدان كيفين دي بروينه، وخلال تلك الدقائق لمس الكرة 16 مرة، وقدم 6 تمريرات صحيحة بنسبة 66.7%.

وسدد 4 تسديدات جاء منهم 3 أهداف، فيما قام بعمل عرضية وحيدة غير ناجحة، وحصل على ثنائية أرضية وحيدة.

وبالهاتريك الذي سجله هالاند، يصل النرويجي لهدفه التاسع من خلال 5 مباريات ويحطم رقم سيرخيو أجويرو ومايك كوين القياسي بتسجيلهم لنفس العدد من الأهداف في أول 8 جولات.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا بطبيعة الحال، ويساعد فريقه لمواصلة مطاردة آرسنال للحصول على المركز الأول في جدول الترتيب.

هل يكسر هالاند الرقم التاريخي لمحمد صلاح؟

في موسم 17-18 استطاع النجم المصري محمد صلاح أن يحطم الرقم القياسي المشترك بين لويس سواريز وكريستيانو رونالدو وآلان شيرار بتسجيلهم لـ 31 هدفًا في موسم واحد، حيث وضع نجم ليفربول 32 كرة في الشباك (الأرقام خاصة بالدوري من بعد تغيير عدد الفرق المشاركة إلى 20 فريق).

وحتى الآن شارك هالاند في 5 مواجهات فقط وسجل 9 أهداف، ويتبقى أمامه 33 جولة متاحة وبالتالي يمكنه الوصول إلى رقم صلاح وكذلك تحطيمه، لكن ذلك يتطلب مجهودًا كبيرًا.